எக்ஸ் மனைவிக்கு கிடைச்ச மாஸ்.. நமக்கு கிடைக்கலயே.. வேதனையில் புலம்புறாராம் அந்த ஹீரோ!

சென்னை: புலியை பார்த்து பூனை சூடு போட்டுக் கொண்ட கதையாக, மனைவி பாலிவுட்டில் சாதித்து விட்டார் என்று தானும் பாலிவுட் பறக்க நினைத்த அந்த நடிகருக்கு கிடைத்ததோ கிழிந்து போன அந்த ஜட்டி மட்டும் தான் என ட்ரோல்கள் பறக்கின்றன.

இதன் காரணமாக படத்தின் ரிலீஸுக்கு பிறகு வெளியே தலை காட்ட முடியாமல் தவித்து வருகிறார் அந்த ஹீரோ.

படம் வெளியானதும் பாருங்க எல்லாரும் என் சொந்த வாழ்க்கையை பத்தி பேசாமல், என் நடிப்பை பற்றி பேசுவாங்கன்னு சொன்ன மானஸ்தனை எங்கே காணோம் என நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வரும் நிலையில், மனவேதனை அடைந்துள்ளாராம் அந்த நடிகர்.

English summary

Debut movie turns disaster affects that actress ex husband very much. His departed wife's debut performance appreciated by everyone and she get a lead role too.