சான்ஸ் கிடைச்சா போதும்.. தயாரிப்பாளர் சொன்னதும் டக்கென ஹீரோவை தூக்கி எறிந்த இயக்குநர்!

சென்னை: அந்த ஹீரோ தான் வேண்டுமா, மறுபரிசீலனை செய்யலாமா என தயாரிப்பாளர் கேட்ட மாத்திரத்திலேயே ஹீரோயினை தூக்கி எறிந்து விட்டு வேறு ஹீரோவை கடைசி நேரத்தில் களமிறக்கி விட்டார் அந்த இயக்குநர் என பரபரப்பு பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

எப்படியாவது படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் போதும், வேறு எதுவும் தேவையில்ல, யாரும் தேவையில்லை என்கிற மனநிலையில் தான் இயக்குநர் இருந்து வந்ததது தெளிவாக புரிகிறது என கோடம்பாக்கம் முழுவதும் ஒரே பேச்சாக அடிபட்டு வருகிறது.

கடைசி நேரத்தில் அந்த வாரிசு நடிகர் தூக்கி எறியப்பட்ட நிலையில், ரொம்பவே மன வருத்தத்திற்கு ஆளாகி உள்ளார் என கூறுகின்றனர்.

English summary

Director suddenly changed Hero at the last moment due to this reason shocks kollywood. Production side strongly wants to change that hero for some personal reasons talks also going in Kollywood.