அப்போ அது உண்மை தானா.. அவசர அவசரமாக அந்த நடிகர் விவாகரத்து அறிவிப்பை வெளியிட அதுதான் காரணமா?

சென்னை: குடும்பமே விவாகரத்துக்கு பெயர் போன நிலையில், அந்த நடிகர் இப்படி திடீரென அவசரப்பட்டதற்கு பின்னணியில் அப்படியொரு சீக்ரெட் மேட்டர் இருப்பதாக தகவல்கள் கசியத் தொடங்கி உள்ளன.

ஏற்கனவே அந்த பிரபல நடிகை மீது நடிகருக்கு காதல் ஏற்பட்ட நிலையில் தான் வீட்டில் சண்டையே ஆரம்பித்ததாக சில தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தன.

இந்நிலையில், நடிகையின் அழுத்தம் காரணமாகவே சீக்கிரம் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட நடிகர் முன் வந்ததாக அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் கசிந்து வருகின்றன.

தனுஷின் “அசுரன்“ வெளியாகி 2 வருஷம் ஆச்சு… கொண்டாடும் ரசிகர்கள் !

English summary

Divorce actor will soon annnoue about his next partner. Actor’s another love affection is only the reason for the recent divorce buzz circulates in cinema circle.