நம்பர் நடிகைகளுக்கு இடையே திடீரென வெடித்த ஈகோ கிளாஷ்.. ஹிட் அறிக்கையே அந்த படத்தை பிடிக்கத்தானாம்!

சென்னை: கோலிவுட்டின் முன்னணி நம்பர் நடிகைகளுக்கு இடையே திடீரென வெடித்த ஈகோ கிளாஷ் ஒட்டுமொத்த கோடம்பாக்கத்தையே பதற வைத்துள்ளதாக பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

பல ஆண்டுகளாக அந்த சின்ன நம்பர் நடிகை போட்டியில் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்து விட்டு தற்போது திடீரென கம்பேக் கொடுத்து பெரிய நம்பர் நடிகையை ஒரேயடியாக கதற விட்டு விட்டாராம்.

இத்தனை ஆண்டுகளாக டாப் ஹீரோக்களுடன் ஜோடி போட்டு நடித்து வந்த நம்பர் நடிகைக்கு இப்போ சுத்தமாக மார்க்கெட் இல்லாத நிலையில், மீண்டும் அந்த மார்க்கெட்டை ஓவர்டேக் செய்து விட்டாராம் அந்த சின்ன நம்பர் நடிகை.

Ego clash again started between the Top two actresses in Kollywood due to this reason shocks the Industry very much.