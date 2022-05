அடிபட்டும் திருந்தல.. மீண்டும் இரவு நேர பார்ட்டிகளில் அந்த கிளாமர் நடிகை கலந்துக்குறாராம்!

சென்னை: ஏற்கனவே பப், பார்ட்டி என சென்றதால் தான் அப்படியொரு ஆபத்தான விஷயமே ஏற்பட்டது. கொஞ்ச காலமாக அதிலிருந்து விலகியிருந்த நடிகை மீண்டும் இரவு நேர பார்ட்டிகளில் பங்கேற்று வருவதாக பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தனது அழகான வளமான கவர்ச்சியால் ஏகப்பட்ட ரசிகர்களை கவர்ந்திழுத்து உள்ளார் அந்த கிளாமர் நடிகை.

சமூக வலைதளங்களில் படு தாராளமாக அவர் வெளியிடும் புகைப்படங்கள் எல்லாமே வேற லெவலில் வைரலாகி வருகின்றன.

English summary

Glamour actress again going to Night Party after such tragic incidents happen details leaked in social media. Glamuour actress resumes her work after several months of rest in bed and also attends such party for getting new movie chances.