வருத்தத்தில் வாரிசு நடிகர்.. புதுசா எந்த படமும் கிடைக்கல.. அந்த தப்பான முடிவால இப்படி மாறிடுச்சே?

சென்னை: புதிதாக எந்தவொரு படமும் கிடைக்காததால் வருத்தத்தில் வாடி வருகிறாராம் அந்த வாரிசு நடிகர்.

ஈசியா பிரபலம் ஆகி விடலாம் என நினைத்து அவர் எடுத்த அந்தவொரு முடிவு தான் இந்த சூழ்நிலைக்கு அவரை தள்ளியது என்றும் கூறுகின்றனர்.

சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் தெலுங்கு படத்தில் இவர் தான் ஹீரோயினா ?

இந்நிலையில், வேறு வழி தெரியாமல் பல வருடங்களாக கிடப்பில் போடப்பட்ட அந்த படத்தை தற்போது தூசி தட்டி நடிக்க உள்ளாராம்.

English summary

Heir actor will soon start his long gap movie due to field out and no new movies coming to his hands.