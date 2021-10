கதையே ரெடி பண்ணாமல் கால்ஷீட் கேட்ட இயக்குநர்.. அடுத்து யார் படத்தில் தான் அந்த ஹீரோ நடிக்கப்போறாரு?

சென்னை: பிரகாச நடிகர் அடுத்து யார் படத்தில் தான் நடிக்கப் போறாரு என்கிற கேள்வி கோலிவுட்டில் எழுந்துள்ளது.

விருது இயக்குநர் படத்தில் பிரகாச நடிகர் நடிக்கப் போகிறார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்த நிலையில், திடீரென அவர் வெளியிட்ட அறிவிப்பு தான் இத்தனை குழப்பத்திற்கும் காரணமாகி உள்ளது.

வாத்தியார் ஒரு முடிவோட தான் இருக்காரு... பிக்பாஸ் புரமோவால் ஹேப்பியான நெட்டிசன்ஸ்!

இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் அந்த பிரபல இயக்குநர் கதையையே இன்னும் முழுசா ரெடி பண்ணவில்லையாம்.

English summary

Bright actor gives a chance to popular director even full script is not ready yet stirs debate in Kollywood. And already announced Project directors also waiting for that actor's call sheet for starts their project.