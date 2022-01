அச்சச்சோ அந்த வீடே அதிர்ஷ்டமில்லையே.. இந்த அறிவிப்பாவது முழுசா நிறைவேறுமா? டவுட்டில் ஹீரோ!

சென்னை: இதுவரை பல பட அறிவிப்புகளை அந்த ரியாலிட்டி ஷோ நிகழ்ச்சியில் பாஸ் நடிகர் அறிவித்துள்ளார்.

ஆனால், அந்த படங்கள் எல்லாம் ஆரம்பித்த நிலையிலேயே கிடப்பில் போடப்பட்ட கதையால் இளம் மாஸ் நடிகர் ஏகப்பட்ட டவுட்டில் உள்ளாராம்.

பாஸ் நடிகர் கேட்டால் தட்ட முடியாது என்பதற்காக ஓகே சொல்லி உள்ள நடிகர் எப்படியாவது இந்த முறை எந்த தவறும் நடந்து விடாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளாராம்.

English summary

Hero himself gets doubted for the unexpected collaboration with Boss actor for his next in the famous reality show.