சண்டை போட்டவரிடமே சரண்டர் ஆன பயில்வான்.. ரூட்டு விட்டவரையே ஜோடியாக்கும் முயற்சி நடக்குதாம்!

சென்னை: விருது விழாவில் விமர்சித்தவரை விளாசிய பயில்வான் சண்டை போட்டவரிடமே சரண்டராகி புதிய படத்தை தொடங்கி உள்ளார்.

பிரபல ரியாலிட்டி ஷோவில் கலந்து கொண்டு ஏகப்பட்ட ரசிகைகள் மனங்களை கவர்ந்தவர் பயில்வான்.

நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் ஹீரோ வாய்ப்புக்காக தேடிக் கொண்டிருந்த அவருக்கு தற்போது அசத்தலான ஜாக்பாட் அடித்துள்ளது.

English summary

Reality show actor got hero chance from his hater for this reason only. Also Production team try to rope his reality show pair to their new movie.