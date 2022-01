கனவை நோக்கிய பயணத்தில் ஒல்லி நடிகர்.. அப்போ அண்ணனின் கனவு படத்துக்கு அல்வா தான் போல!

சென்னை: ஒல்லி நடிகர் தமிழ் சினிமாவிலேயே அரை டஜன் படங்களை அடுக்கி வைத்திருந்த நிலையில், தற்போது பிற மொழி படங்களில் நடிக்க பெரிதும் ஆர்வம் காட்டி வருவது அண்ணனை வருத்தமடைய செய்துள்ளதாக கூறுகின்றனர்.

இங்கே கொடுப்பதை விட பல மடங்கு சம்பளம் கிடைப்பதால் தனது மார்க்கெட்டை உயர்த்த நடிகரும் முடிவு செய்து விட்டார்.

இந்நிலையில், அடுத்த ஆண்டு அடுத்தடுத்து பிற மொழி படங்களுக்கு கால்ஷீட் ஒதுக்க ஒல்லி நடிகர் முடிவு செய்துள்ள நிலையில், அண்ணனின் கனவு படத்துக்கு அல்வா தான் போல என கோடம்பாக்கத்தில் பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

English summary

Popular actor big movie with his brother going to shelve before take off buzz circulates in cinema circle due to actor concentrate on more other language films.