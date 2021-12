சர்ச்சைக்குரிய காட்சியில் நடிக்க அந்த நடிகை சம்மதம் சொல்ல காரணம் இது தானா? தீயாய் பரவும் தகவல்!

சென்னை: சர்ச்சைக்குரிய காட்சி என சமீபத்தில் அதிரடியாக நீக்கப்பட்ட அந்த காட்சியில் இளம் நடிகை நடிக்க காரணமே அவர் தான் என்கிற தகவல் கசிந்துள்ளது.

பெரிதாக நடிப்பே வரவில்லை என்றாலும் நாடு முழுவதும் ஏகப்பட்ட பெரிய படங்களில் புக் ஆகி வருகிறார் அந்த இளம் நடிகை.

கொரோனாவிற்கு பிறகு மீண்டும் விக்ரம் படத்தின் சூட்டிங்கில் இணைந்த உலகநாயகன்

சமீபத்தில் அவர் நடிப்பில் வெளியான அந்த கேங்ஸ்டர் திரைப்படம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லாமல் போனது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

Intimacy scene from a recent release movie removed after fans strongly condemned about the scene. Now, how the heroine itself accepting for the scene buzz circulates in cinema circle.