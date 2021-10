அங்கிருந்து வந்த வார்னிங்.. சைக்கோ இயக்குநருக்கு டாட்டா காட்டிய இளம் மாஸ் ஹீரோ.. என்ன நடந்தது?

சென்னை: சைக்கோ கதையை படமாக்கி பாராட்டுக்களை அள்ளிய இயக்குநருக்கு இப்படியொரு நிலைமையா? என கோடம்பாக்கமே ஒரே பேச்சாக அவரை பற்றித் தான் பேசி வருகிறது.

பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்க மறுத்த கதையை படமாக்கி ஹிட் கொடுத்த நிலையில், அடுத்த படத்தை இயக்க முடியாமல் தவித்து வருகிறார் அந்த இயக்குநர்.

அடுத்த படம் உங்க கூடத்தான் என சொல்லிவிட்டு கடைசி நேரத்தில் ஒல்லி நடிகர் கை விரிக்க இளம் மாஸ் ஹீரோவும் இப்படி டாட்டா காட்டி விட்டாரே என இயக்குநரை பார்ப்பவர்கள் எல்லாம் துக்கம் விசாரித்து வருவது போல ஆறுதல் சொல்லி வருகிறார்களாம்.

English summary

After lean actor avoid a movie with psycho story director and young actor also avoids him for an alert came from his close friend.