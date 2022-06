ஆப் மூலம் ஆபாச சாட் செய்யும் பிரபல கோலிவுட் நடிகை.. வித விதமான ரேட் வேற.. ஷாக்கான ரசிகர்கள்!

சென்னை: கோலிவுட்டின் கவர்ச்சி நடிகை இன்ஸ்டாகிராமில் தான் உள்ளாடையுடன் வந்து அதகளம் செய்கிறார் என்று பார்த்தால், தற்போது தனியாக ஒரு செயலியையே ஆரம்பித்து விட்டாராம்.

வெளிநாடுகளில் உலாவும் ஃபேன்ஸ் ஒன்லி ஆப் போல புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள அந்த ஆப் மூலம் பணம் கட்டி உள்ளே வரும் ரசிகர்களுக்கு மட்டும் சர்வ தாராளமாக காட்சிகளை தருவது மட்டுமின்றி, ரசிகர்களுடன் ஆபாசமாக வீடியோ சாட்டும் செய்து வருவதாக திடுக்கிடும் தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

சமீப காலமாக பட வாய்ப்புகள் ஏதும் கிடைக்காத நிலையில், இப்படியொரு ரூட்டை நடிகை தேர்ந்து எடுத்துள்ளார் எனக் கூறுகின்றனர்.

English summary

Kollywood actress starts fans only app for intimate video chat with fans shocks the Industry. She didn’t get any new movie chances, and she started this app for income buzz circulates in social media.