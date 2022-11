படமே ஓடல.. 35 கோடி.. 40 கோடி என வாய்க்கூசாம கேட்கிறாங்களே.. போட்டி நடிகர்களால் புலம்பும் கோலிவுட்!

சென்னை: அந்த இரு போட்டி நடிகர்களின் சமீபத்திய படங்கள் பெரிதாக ஓடவில்லை என்றாலும், இளம் மாஸ் நடிகருக்கு அதிக சம்பளம் கொடுப்பதை அறிந்த நடிகர்கள் இருவருமே தங்களின் சம்பளத்தை அதிரடியாக அதிகரித்து இருப்பது கோலிவுட் தயாரிப்பாளர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

ஏற்கனவே முன்னணி நடிகர்கள் எல்லாம் கார்ப்பிரேட் நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே படம் பண்ண முடியும் என்கிற அளவுக்கு 100 கோடிகளுக்கு மேல் தங்களின் சம்பளத்தை அதிரடியாக உயர்த்தி விட்டனர்.

நல்ல கதைகளுடன் இளம் நடிகர்களையாவது அணுகலாம் என்று பார்த்தால், அவர்களும் மனசாட்சியே இல்லாமல் பல கோடிகள் கேட்பதாக புலம்பல் ஒலி கேட்க தொடங்கி உள்ளன.

English summary

Kollywood Producer upsets with Tier 2 competitive actors sudden salary hike talks trending in Cinema Industry. Some Producers says no to that popular actors for this reason only.