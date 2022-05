ஒல்லி நடிகரை பார்த்து ஓட்டம் எடுக்கும் தயாரிப்பாளர்கள்.. கேட்டா ஏகப்பட்ட காரணங்கள் சொல்றாங்க!

சென்னை: ஒரு சில இயக்குநர்கள் படங்களை தவிர்த்து பார்த்தால் ஒல்லி நடிகரின் நடிப்பால் எந்த படமும் ஓடவே இல்லை என புதிய டிரெண்டை கோடம்பாக்கத்தில் கிளப்பி உள்ளனர்.

சமீபத்தில் அந்த நடிகர் நடித்த படங்கள் தொடர்ந்து தோல்வியை தழுவிய நிலையில், புதிய தயாரிப்பாளர்கள் அவர் பக்கமே தலை காட்டாமல் தெறித்து ஓடி விடுகிறார்களாம்.

ஃபிளாப் மட்டும் இதற்கு காரணம் இல்லை என்றும் நடிகரின் விவாகரத்து மேட்டர் தான் பெரிய பிரச்சனையே என்றும் பரபரப்பான பேச்சுக்கள் எழுந்துள்ளது தான் அதிர்ச்சியை தருகிறது.

சூர்யா கேரக்டரை பொத்தி பொத்தி வைத்திருந்தோம்... லோகேஷ் கனகராஜ் பளீச்!

English summary

Many Producers try to avoid movies with recent divorce actor. His recent flops and divorce matter and his behavior are marked as a reason to avoid him.