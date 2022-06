தலைவரே.. தலைவரே.. வேணாம் தலைவரே.. கெஞ்சும் ரசிகர்கள்.. கேட்காத மாஸ் ஹீரோ.. என்ன பண்ணாரு தெரியுமா?

சென்னை: நான் புடிக்கிற முயலுக்கு மூணு கால் என கெத்தாக திரிந்து தான் சமீபத்தில் அவரது ரசிகர்களே வெறுத்து ஒதுக்கும் அளவுக்கு அரிய காவியம் ஒன்றில் நடித்து முடித்தார்.

இந்நிலையில், அடுத்ததாக டாப் ஹீரோவே இதுவரைக்கும் உடைச்சது போதும், என கழட்டி விட்ட இயக்குநருக்கு சிகப்பு கம்பளம் போட்டு இங்கே வாங்க என அழைத்து இருப்பது ரசிகர்களை உச்சகட்ட வேதனையில் ஆழ்த்தி உள்ளதாக பேச்சுக்கள் அடிபடத் தொடங்கி உள்ளன.

பான் இந்தியா ரேஞ்சுக்கு தலைவர் யோசிப்பாருன்னு பார்த்தால், பழைய தெலுங்கு பட ரேஞ்சுக்கே யோசிக்கிறாரே என ரசிகர்கள் புலம்பித் தொடங்கி உள்ளனர்.

விஜய்யை இப்பொழுது பார்க்கும் போது மிக பிரம்மாண்டமாக தெரிகிறார்.. நடிகை சங்கீதா

English summary

Masala Director met with Mass actor at his home recently for next movie discussion shocks his fans. Many of them send requests to actor to avoid this collaboration.