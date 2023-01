போட்ட திட்டமெல்லாம் பாழாய் போச்சு.. இயக்குநர் மீது செம டென்ஷனான மாஸ் நடிகர்.. அப்போ அது வராதா?

சென்னை: பாடல்கள் முதல் அனைத்து அப்டேட்களையும் நாம் தான் முதலில் கொடுக்க வேண்டும் என போட்டி காரணமாக ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர் போட்டிருந்த மாஸ் நடிகருக்கு கடைசி நேரத்தில் இயக்குநர் செய்த சொதப்பல்களால் அவர் மீது செம டென்ஷனில் உள்ளாராம்.

தனது ரசிகர்களுக்காக புத்தாண்டுக்கு பெரிய ட்ரீட் கொடுக்க காத்திருந்த நிலையில், கடைசி வரை இன்னமும் படத்தின் பணிகள் முடிவு பெறாமல் இழுத்தடித்துக் கொண்டே செல்வதால் தான் மாஸ் நடிகர் அப்படி டென்ஷன் ஆகி விட்டாராம்.

டாப் நடிகரின் படத்தின் அதிரடியான அப்டேட் வெளியாகி சோஷியல் மீடியாவே டிரெண்டாகி வரும் நிலையில், நம்ம படத்தோட அப்டேட்டை முடியவில்லையே என வருத்தத்தில் மாஸ் நடிகர் இருப்பதாக பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

இந்த ஆண்டு எனக்கு 2 ரிலீஸ்.. திடீரென தேதியுடன் அப்படியொரு அறிவிப்பை வெளியிட்ட அட்லி.. செம!

English summary

Mass actor angry on DIrector for not finishing the post productions till now and he also delay the next big update for fans as per plan buzz trending in Cinema Industry.