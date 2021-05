அய்யோ அந்த ஹீரோயினா.. வேண்டாவே வேண்டாம்.. மாஸ் நடிகரிடம் மன்றாடும் ரசிகர்கள்.. அதுதான் மேட்டராம்!

சென்னை: தெலுங்கு இயக்குநர் இயக்கத்தில் அடுத்ததாக மாஸ் நடிகர் நடிக்க உள்ள படத்தில் அவார்டு நடிகையை ஒப்பந்தம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

ஏற்கனவே ஒரு சில படங்களில் மாஸ் நடிகருடன் ஜோடி போட்டு அந்த ஹீரோயின் நடித்த நிலையில், மீண்டும் ஜோடி சேரும் முயற்சியில் அவர் தீவிரம் காட்டி வருகிறார்.

ஆனால், மாஸ் நடிகரின் தீவிர ஃபேன்ஸோ, அய்யோ அந்த ஹீரோயினா.. வேண்டவே வேண்டாம் என சமூக வலைதளங்களில் மன்றாடி வருகின்றனர்.

English summary

Mass actor fans says big No to Award actress for his next movie with ace telugu director. Before, that actress acted in a couple of movies with this actor also.