மாஸ் நடிகரின் அடுத்த அப்டேட் தாமதமாக அந்த விஷயம் தான் காரணமா? தீயாக பரவும் தகவல்!

சென்னை: ஒரு படம் பெரிய வசூல் வேட்டை ஆடியதும் அந்த இயக்குநரை கையிலேயே பிடிக்க முடியவில்லையாம். தொடர்ந்து இந்த படம் என் படமா இருக்கும் என ரொம்பவே நடிகரை டோட்டல் டேமேஜ் செய்து வருவதாக பெரும் பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

இதற்கு முன் அந்த மாஸ் நடிகருடன் அந்த இயக்குநர் இணைந்த போது நடிகரின் பேச்சைக் கேட்டுத் தான் படமே பாதிக்கு மேல் கெட்டுப் போய் விட்டதாக மணிக்கு முப்பது முறை சொல்லி வருவதால் நடிகர் செம கடுப்பில் இருக்கிறாராம்.

இயக்குநர் ஷூட்டிங்கை ஆரம்பித்த நிலையில், இன்னமும் நடிகர் ஒரு நாள் கூட ஷூட்டிங்கில் கலந்து கொள்ளவே இல்லை என்கின்றனர்.

Mass actor next movie update delay due to Hero and DIrector ego clash buzz trending in Cinema Industry. Director had plenty of projects in his hand makes him little egoistic person in a recent days.