அப்பாவின் மூவ் எல்லாம் அதுக்காகத்தான்.. கண்டுகாதீங்க என ரசிகர்களுக்கு கண்டிஷன் போட்ட மாஸ் நடிகர்!

சென்னை: மாஸ் நடிகரின் தந்தை புதிதாக இயக்கி உள்ள படத்திற்கு புரமோஷன் செய்ய தனது மகன் குறித்த அவதூறான பேச்சுக்களை அடிக்கடி பேசி சர்ச்சையை கிளப்ப நடிகரின் தந்தை மீது ரசிகர்கள் கோபமடைந்துள்ளனர்.

மாஸ் நடிகரின் தந்தைக்கு எதிராக பிரச்சனை கிளப்ப சில ரசிக நிர்வாகிகள் நினைத்த நிலையில், அவர்களை அப்படியே ஆஃப் செய்துள்ளாராம் மாஸ் நடிகர்.

மாஸ் நடிகரின் கட்டளை மீறி எதையும் செய்ய முடியவில்லையே என்று ரசிகர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.

English summary

Mass actor orders his fans do not involve in Father’s controversy and he reveals why his father continuously cornering him recently to his fans buzz circulates in cinema circle.