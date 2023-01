மனக் கஷ்டத்தில் மாஸ் நடிகர்.. ஏமாற்றிய இயக்குநர்.. போட்ட ஸ்கெட்ச் எல்லாம் இப்படி பாழாய் போச்சே!

சென்னை: சொந்த ஏரியாவை தாண்டி மற்ற ஏரியாவிலும் உச்ச நடிகர் போல மாஸ் காட்டி முன்னேறலாம் என நினைத்த நடிகருக்கு நீங்க இன்னும் பான் இந்தியா ஸ்டார் எல்லாம் இல்லைங்க என இந்த படமும் பல்லைக் காட்டி விட்டதாம்.

இயக்குநரும் தயாரிப்பாளரும் பெரும் நம்பிக்கை கொடுத்து ஹீரோவின் கால்ஷீட்டை வாங்கிய நிலையில், சொன்ன படி அவங்க சொந்த ஏரியாவுல படம் பெருசா போகாதது மாஸ் நடிகரை மனக் கஷ்டத்தில் ஆழ்த்தி விட்டதாம்.

நடிகர் திட்டிய திட்டில் தான் இயக்குநரும் தயாரிப்பாளரும் அப்படியே செம சைலன்ட்டாக மாறி புலம்பி தவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Mass actor upset over Director not fulfill his promise over the movie business in his own state. Mass actor recent movie not performed well in other states and it didn't creates any hype over for his stardom.