போட்டியால் செம கோபத்தில் இருக்கிறாராம் மாஸ் நடிகர்.. அதனால் தான் அவரை கண்டுக்கவே இல்லையாம்!

சென்னை: எப்போதுமே அந்த சக போட்டியாளர் குறித்து நட்பாக பேசி ரசிகர்கள் மத்தியில் போட்டி விதையை விதைக்காமல் இருந்து வந்த மாஸ் நடிகர் இந்த முறை ரசிகர்களை சற்று அதிகமாகவே கொம்பு சீவி விட்டுள்ளார் என்றும் அதன் காரணமாகத்தான் ரசிகர்கள் கூடிய அந்த விழாவில் அந்த போட்டி நடிகர் குறித்து மாஸ் நடிகர் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை என்கின்றனர்.

இந்த போட்டியே சுத்தமாக நடிகருக்கு விருப்பம் இல்லை என்றும் மறுபடியும் கிளாஷ் ஆகி வசூல் குறைந்தால் என்ன செய்வது என தலையை பிய்த்துக் கொண்டாராம்.

அதன் வெளிப்பாடாகவே நிகழ்ச்சியில் வேற எந்த பெரிய நடிகர்களையும் அழைக்காமல் தான் தான் நடு நாயகமாக தெரிய வேண்டும் என தயாரிப்பாளர் சில ஆப்ஷன்கள் கொடுத்தும் நோ சொல்லி விட்டார் என பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

English summary

Mass actor upset over upcoming clash, That's Why he didn't mention the competitor name on stage due to that reason only. And he also wants to organize his fans fully only on his upcoming movie.