அந்த பெரிய போட்டியே இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு.. பிசினஸை டபுள் மடங்காக உயர்த்தும் மாஸ் நடிகர்!

சென்னை: மாஸ் நடிகர் படத்திற்கு பிசினஸ் ஆகவில்லை என்கிற நிலை இருந்ததற்கு காரணமே பக்கத்து ஸ்டேட்டில் பெரிய பட்ஜெட் ஹீரோவின் படம் வெளியாகிறது என்பதால் தான்.

ஆனால், சமீபத்தில் அந்த படத்துக்கு நேர்ந்த சம்பவத்தால், விநியோகஸ்தர்கள் எல்லாம் தற்போது மாஸ் நடிகர் படத்தை வாங்க போட்டி போட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இதுதான் சரியான நேரம் இந்த ஏரியாவிலும் நம்முடைய மார்க்கெட்டை உயர்த்தி விட வேண்டியது தான் என நினைத்த நடிகர் தயாரிப்பாளரை அழைத்து பிசினஸை டபுள் மடங்காக உயர்த்த உத்தரவிட்டு இருப்பதாக பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

மர்மதேசம் நடிகர் தற்கொலையில் மர்மம்... உடலை வாங்க மறுத்த மனைவி?... தந்தை பரபரப்பு பேட்டி...

English summary

Mass actor wish to double the business after noticed no big competition for upcoming festival days. Distributors are also ready to show interest to buy the mass actor movie instead of another popular hero movie.