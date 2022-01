மீண்டும் அந்த நடிகையை அசிங்கப்படுத்திய டீம்.. கடைசி நேரத்தில் வர மாட்டேன்னு மறுக்க அது தான் காரணமா?

சென்னை: அந்த டிஜிட்டல் ரியாலிட்டி ஷோவையே அந்த நடிகை கலந்து கொள்கிறார் என்பதற்காகவே ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் பார்க்க ஆவலாய் இருந்தனர்.

இந்நிலையில், மீண்டும் அந்த நடிகையை ரியாலிட்டி ஷோ நிர்வாகம் அசிங்கப்படுத்தி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

அதன் காரணமாகவே கடைசி நேரத்தில் தனது முடிவை நடிகை மாற்றிக் கொண்டார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Most expected actress will not participate in digital reality show because of some discomfort over with the team buzz circulates in social media.