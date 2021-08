வேலைக்கு ஆகாத அப்பா.. மகனுக்காக இறங்கி போராடிய அம்மா.. நள்ளிரவில் பைசல் ஆன பஞ்சாயத்து!

சென்னை: விரல் நடிகரின் தலைவலியை போக்க பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் சில பல செட்டில்மென்ட்டுகளையும் செய்திருக்கிறாராம் அவரது அம்மா.

மனம் போன போக்கில் தனக்கு இருக்கும் மார்க்கெட்டை பற்றி கூட கவலைப்படாமல் இஷ்டத்துக்கு திரிந்ததால் விரல் நடிகருக்கு ஏகப்பட்ட வம்புகள் வரிசைக் கட்டி நின்றன.

ஒரு கட்டத்தில் எதிர்ப்புகள் விஸ்வரூபம் எடுக்க அடுத்து என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் விழி பிதுங்கி போய்விட்டாராம்.

English summary

Actor’s mother only clears all the struggle against on his son’s career and make good path to actor start over his success run.