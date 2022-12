சீனியர் ஹீரோஸ் கூட நடிச்சிட்டு இந்த சீன் தேவையா... வாரிசு நடிகையை ட்ரோல் செய்த நெட்டிசன்கள்

சென்னை: தமிழில் உச்ச நட்சத்திரமாக கலக்கி வருபவரின் மூத்த வாரிசும் நடிகையாக வலம் வருகிறார்.

அறிமுகமானபோது அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வாரிசு நடிகைக்கு ஒருகட்டத்தில் மார்க்கெட்டே காலியாகும் நிலை ஏற்பட்டது.

ஆனாலும், இந்த நடிகைக்கும் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு இருப்பதால், சில படங்களில் தயாரிப்பாளர்கள் வாய்ப்பு கொடுத்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், வரும் பொங்கலுக்கு அவர் நடித்துள்ள இரண்டு திரைப்படங்கள் வெளியாகவுள்ளதால் கொஞ்சம் மதப்பில் இருக்கிறாராம்.

தன்யாவை 2வது திருமணம் செய்தது உண்மை..அவதூறாக பேசிய நடிகை மீது வழக்கு தொடுத்த இயக்குநர் பாலாஜி மோகன்!

English summary

A leading Tamil Heroes daughter is acting as a heroine in Tamil and Telugu. But, netizens are trolling that she is acting only with senior actors.