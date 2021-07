நம்ம மட்டும் ஏன் டிரெண்டிங் ஆகல.. பயங்கர கடுப்பில் பாஸ் நடிகர்.. அந்த பிரச்சனை தான் காரணமா?

சென்னை: இளம் நடிகர்களின் பட அப்டேட்கள் கூட டிரெண்டாகி வரும் நிலையில், நம்ம படம் குறித்த அந்த அப்டேட் மட்டும் ஏன் டிரெண்டாகவே இல்லை என பாஸ் நடிகர் பயங்கர கடுப்பில் உள்ளாராம்.

உச்ச நடிகரின் ஒரு போட்டோ வந்தா கூட இணையத்தை தெறிக்கவிடுகிறது. ஆனால், நாம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டால் கூட அது ஹிட் ஆக மாட்டேன் என்கிறதே அதற்கு என்ன காரணம் என விசாரித்து வருகிறாராம்.

ப்பா.. பா. ரஞ்சித் இஸ் பேக்.. சூர்யா வெளியிட்ட ஆர்யாவின் சார்பட்டா பரம்பரை டிரைலர்!

ஏற்கனவே இயக்குநர் கதை திருட்டில் சிக்கி இருப்பது தான் இதற்கான காரணம் என வேர்ல்ட் நடிகர் காதுக்கு சேதி எட்டியுள்ளது.

English summary

Boss actor got tensed over about his upcoming movie update not coming even in trending in social media because of young director’s recent controversy.