நீங்க சொல்ற எல்லாத்துக்கும் ஓகே.. நம்பர் நடிகைக்கு டயல் செய்து கெஞ்சிய பிரபல நடிகரின் மனைவி?

சென்னை: காப்பி இயக்குநர் படத்தின் மூலம் நம்பர் நடிகைக்கு கிடைத்த பெரிய வாய்ப்பு சில பல காரணங்களால் அவரது கை நழுவி போனதாக கூறப்பட்டது.

நம்பர் நடிகையும் விருது நடிகையை போலவே நமக்கும் வட இந்தியா செட் ஆகல என திரும்பி விட்டார்.

பார்வையாளர்கள் தேர்வு செய்த அந்த 3 ஸ்டிராங் போட்டியாளர்கள்

ஆனால், இந்நிலையில், நம்பர் நடிகைக்கே டயல் செய்து அந்த நடிகரின் மனைவியும் தயாரிப்பாளருமான அவர் நடிகையை கன்வின்ஸ் செய்துள்ளாராம்.

English summary

Number actress again joined in big actor movie after his wife try to sort out the issue between the movie crew details viral in cinema circle.