நம்பர் நடிகை கொடுத்த டார்ச்சர்.. கணவரோட நிலைமை இப்படி ஆகிடுச்சே.. அப்போ அந்த படம் அவ்ளோ தானா?

சென்னை: டாப் நடிகரின் படத்தை தனது கணவருக்கு டீலிங் பேசி வாங்கிக் கொடுத்ததே அந்த நம்பர் நடிகை தான் என்கின்றனர். ஆனால், கடைசியில் அந்த நடிகை மட்டும் ஹீரோயினாக வேண்டாம் என நடிகர் தரப்பு கண்டிஷன் போட்ட நிலையில், இயக்குநர் மற்ற ஹீரோயின்களை பரிசீலனை செய்யத் தொடங்கினார்.

ஆனால், எப்படியாவது தானே அந்த படத்தில் நடித்து விட வேண்டும் என நினைத்த அந்த நம்பர் நடிகை கணவர் தேர்வு செய்யும் நடிகைகளை எல்லாம் வேண்டாம் என்று தவிர்த்து தேவையில்லாமல் நேரத்தை வீணடித்துள்ளார்.

இந்த விவகாரம் தயாரிப்பு தரப்புக்கு தெரிந்த நிலையில், அதிரடியாக இயக்குநரையே மாற்ற இருப்பதாக பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

English summary

Number actress is the main reason for Director change in Top actor movie rumours spread in Industry like a wildfire. Top actor moves to his favorite director for his upcoming movie buzz trending in social media.