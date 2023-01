வர நடிகைகளை எல்லாம் அவாய்டு பண்ணும் நம்பர் நடிகை.. டாப் நடிகருடன் ஜோடி போட பக்கா பிளானா?

சென்னை: மாஸ் நடிகருடன் ஜோடி போட்ட சின்ன நம்பர் நடிகையை ஜோடியாக்கலாம் என டாப் நடிகர் தரப்பு சொல்ல இயக்குநரும் கிட்டத்தட்ட ஓகே சொல்லி விட்டாராம். ஆனால், அந்த போட்டி நடிகை வேண்டவே வேண்டாம் என சொல்லி ஒதுக்கி விட்டாராம்.

அடுத்து சில நடிகைகளையும் நடிகர் தரப்பில் இருந்து சிபாரிசு செய்து வருகின்றனர். ஆனால், வர நடிகைகளை எல்லாம் அவாய்டு செய்து விட்டு தானே நடிக்கலாம் என்கிற பலே திட்டத்துடன் நம்பர் நடிகை செயல்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

ஆனால், டாப் நடிகர் தரப்பு நம்பர் நடிகை இந்த முறை வேண்டாம் என்றே கூறி வருவதால் நடிகையை தேர்வு செய்வதிலேயே இயக்குநர் ரொம்ப குழம்பி போயுள்ளதாக பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

ஜனவரி 28ல் துவங்கும் குக் வித் கோமாளி சீசன் 4 நிகழ்ச்சி.. அப்டேட் சொன்ன சீரியல் நடிகை!

English summary

Number actress plans to pair with Top actor and she avoids other actress gossips spread on Kollywood Industry shocks everyone. Actor side also wants to avoid the Number actress stirs the issue deeply.