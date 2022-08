திடீர்னு புருஷன் கூட நம்பர் நடிகை வெளிநாட்டுக்கு பறக்க இது தான் காரணமா? தீயாய் பரவும் தகவல்!

சென்னை: நம்பர் நடிகை திடீரென வெளிநாட்டுக்கு பறந்து சென்றிருப்பது சும்மா ஜாலியான டூருக்காக அல்ல என்றும் அதில் ஒரு சூப்பரான மேட்டர் ஒளிந்திருக்கு என்றும் பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

எப்பத்தான் திருமணம் ஆகும் என ரசிகர்கள் ஏங்கி வந்த நிலையில், ஒருவழியாக காதலரை கரம் பற்றி விட்டார் நம்பர் நடிகை.

ஏற்கனவே வெளிநாட்டு ட்ரிப் எல்லாம் முடிந்த நிலையில், மீண்டும் இன்னொரு ரவுண்டா என ரசிகர்களை கிண்டலடிக்க வைத்து விட்டு சத்தமில்லாமல் பெரிய சம்பவத்தையே செய்ய சென்றுள்ளார் என்கின்றனர்.

யோகாவை கூட பார்ட்னரோடத்தான் செய்வாங்களாம் ரகுல் பிரீத்.. என்னமா உடம்பை வளைக்கிறாங்க!

English summary

Number actress sudden foreign tour had some major secret plans talks circulates in Cinema Industry. Her wish to fly high in her career is the reason behind for this trip talks going arounds.