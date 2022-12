என்ன நம்ம நிலைமை இப்படி ஆகிடுச்சே.. புதுப் படத்தை யாருமே சீண்டல.. விரக்தியில் நம்பர் நடிகை!

சென்னை: நம்பர் நடிகை நடிப்பில் உருவாகி உள்ள அந்த புதிய படத்தை ஒருத்தருமே சீண்ட வில்லை என ரொம்பவே அப்செட் ஆகி உள்ளார் என பரபரப்பு பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

இந்த ஆண்டு ஏகப்பட்ட சிக்கலில் சிக்கினார் நம்பர் நடிகை. அவர் நடிப்பில் வெளியான பல படங்கள் படு தோல்வியை சந்தித்தன.

இந்நிலையில், அடுத்த படத்திற்கும் அதே நிலைமை தானா? என்கிற பயம் அவருக்கு தற்போது அதிகமாகவே ஏற்பட்டுள்ளது என்கின்றனர்.

அசீம் பெண்களிடம் தரக்குறைவாக பேசுவார்..உண்மையை உடைத்த சக நடிகை!

English summary

Number actress upset over for no welcome sign for her upcoming movie talks going around in Kollywood. Number actress gives continuous flops this year due to her poor selections of scripts.