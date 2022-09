பிரம்மாண்ட படத்தால் மூன்றெழுத்து நடிகைக்கு ஏறிய மவுசு.. கடும் அப்செட்டில் அந்த நம்பர் நடிகை!

சென்னை: பிரம்மாண்ட படம், மீண்டும் மாஸ் நடிகர் படம் என ரவுண்டு கட்டி வெயிட்டு காட்டி வருகிறார் அந்த மூன்றெழுத்து நடிகை.

தொடர்ந்து தக்க வைத்து வந்த தனது இடத்தை திடீரென அதிரடியாக தகர்த்து விட்டாரே அந்த முன்னாள் நம்பர் ஒன் நடிகை என அப்செட் ஆகி உள்ளாராம் நம்பர் நடிகை.

தொடர்ந்து அவர் நடிப்பில் வெளியான படங்கள் எல்லாம் பெரிதாக ஓடாத நிலையில், நடிகையின் மார்க்கெட் கோலிவுட்டில் டோட்டல் டேமேஜ் ஆகி உள்ளதாம்.

தொடர் தோல்வி.. மீண்டும் புறப்பட்ட இடத்துக்கே மூட்டை முடிச்சியைக் கட்ட திட்டமிட்ட நடிகை.. புலம்பல்!

English summary

Number actress upsets over Senior actress regain her stardom in Kollywood talks trending in Industry. Senior actress grabs few big movies makes her at the number one spot soon.