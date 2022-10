ஆளையே காணோமே.. எங்கே போனார் அந்த ஒல்லி நடிகர்.. மகன்களும் இந்த முறை கண்டுக்கலையா?

சென்னை: பெரிய பண்டிகையை முன்னிட்டு ஏகப்பட்ட நடிகர்கள் போட்டோக்களை மாறி மாறி போட்டு ரசிகர்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லி வரும் நிலையில், சமீபத்திய தோல்வியால் மனுஷன் அப்படியே சைலன்ட் ஆகிவிட்டாராம்.

அடுத்த படத்தையும் உடனடியாக வெளியிட வேண்டாம், பொறுமையாக நல்ல நாள் எல்லாம் பார்த்து வெளியிடலாம் என்கிற முடிவுக்கு வந்திருக்கிறாராம்.

நடிகரை எங்கே ஆளையே காணோம் என சில பிரபலங்களே போன் போட்டு பார்த்தும் மனுஷன் சிக்கவில்லை என்கிற தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

