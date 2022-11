ஓவர் சபலம்.. நடிகைகளுடன் உல்லாசம்.. மதுவால் சீரழிந்த பிரபல நடிகரின் சினிமா வாழ்க்கை!

சென்னை: மது போதையும், மாது போதையும் சினிமா கலைஞர்களை சீக்கிரமே சீரழித்து விடும் என்பதற்கு ஏகப்பட்ட உதாரணங்கள் இருந்தாலும், சமீபத்தில் அப்படி வீழ்ந்தவர் தான் அந்த நடிகர் என நடிகைகளை பற்றிய படுக்கை அறை மேட்டர்களை பேசும் அந்த நடிகர் சமீபத்தில் போட்டு உடைத்திருக்கிறார்.

சினிமாவில் சாதாரண நடிகர் ஆகிவிட்டாலே ஏகப்பட்ட கெட்ட பழக்கங்களும் கூடவே வந்து ஒட்டிக் கொள்ளும் என்பார்கள். அதிலும், ஹீரோவாகிவிட்டால் தலை கால் புரியாது.

ஆனால், அதையெல்லாம் அடக்கி ஆள தெரிந்தவர்கள் மட்டுமே உச்சத்தை தொட்டு வருகின்றனர் என்றும் அதற்கு முற்றிலுமாக அடிமையாகி விட்டால் அவர்கள் ஆள் அட்ரஸே காணாமல் போய் விடுவார்கள் என்றும் அந்த நடிகர் கூறியுள்ளார்.

English summary

Popular actor lost his career due to liquor drinking and bad habbit story revealed by a actor shocks Kollywood. After getting hero chance that actor shines alot, but sooner his career gone due to his activities.