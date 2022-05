அக்காவுக்கு கிடைக்குது.. நமக்கு ஒண்ணும் செட் ஆகலையே.. விரக்தியில் அந்த முடிவை எடுத்தாரா நடிகை?

சென்னை: அக்கா நடிகைக்கு கிடைப்பது போல நமக்கு ஒன்றும் செட் ஆகவில்லையே என ரொம்பவே விரக்தியில் உள்ளாராம் அந்த வாரிசு நடிகை.

பெரிய நடிகரின் மகள்கள் இருவருமே சினிமாவில் நடிகைகளாக அறிமுகமாகி உள்ளனர்.

முன்னணி நடிகர்களுடன் தொடர்ந்து அக்கா நடிகை பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். அதே போல காதல் வாழ்க்கையும் ஒன்றுக்கு இரண்டாக அவருக்கு அமைந்துள்ளது.

English summary

Popular actor’s daughter plans to quit Cinema due to no new projects buzz shocks Kollywood. She was very jealous about her sister getting mega movies.