பாவம் பிரைட் நடிகர்.. படத்துக்கு ஹைப்பே இல்லையாம்.. மீண்டும் ஒடிடிக்கே ஓடி போய்விடுவாரோ?

சென்னை: சில ஆண்டுகளாக தியேட்டருக்கு கும்பிடுப் போட்டு ஒடிடி பக்கம் மனைவியின் பேச்சைக் கேட்டு நகர்ந்த பிரைட் நடிகருக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஒடிடியிலேயே படத்தை பார்த்து பழகி போன அவரது ரசிகர்களும் இந்த முறையும் அப்படியே படத்தை விட்டுடுங்க தலைவா என்றே சொல்லும் அளவுக்கு மாறிவிட்டதாகவும் கூறுகின்றனர்.

முன்னணி நடிகர்களுடன் போட்டிப் போடாமல் தனியாக தனது படத்தை ரிலீஸ் செய்ய நினைத்த நேரத்தில் பக்கத்து ஸ்டேட் பிரம்மாண்ட நடிகர் போட்டிக்கு வருவார் என்பதை கொஞ்சமும் இவர் எதிர்பார்க்கவே இல்லையாம்.

இந்த விஷயத்துல சிவகார்த்திகேயன் கூட என்ன Compare பண்ணாதீங்க.. பிரபல நடிகர் பாய்ச்சல்!

English summary

Popular actor upset over his upcoming movie business his very dull in theater area due to his past ideology and went to OTT side, now makes problem for his new movie.