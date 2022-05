சர்வதேச அளவில் காத்துவாங்கிய மானம்.. பயங்கர அப்செட்டில் மாஸ் நடிகர்.. இயக்குநருக்கு எச்சரிக்கை!

சென்னை: மாஸ் நடிகரின் அந்த ஆக்‌ஷன் காமெடி படம் தியேட்டரில் வெளியாகி பலத்த அடி வாங்கியது. அப்போது கூட அந்த அளவுக்கு அசிங்கமாகவில்லை.

அந்த சர்வதேச ஓடிடியில் சமீபத்தில் வெளியான அந்த படத்தை பார்த்து பல வெளிநாட்டினரும் பிபி வந்து மருத்துவமனையில் சேர்ந்துள்ளதாக நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் படத்தை வச்சு செய்த நிலையில், மீண்டும் காத்து வாங்கும் மானத்தால் மாஸ் நடிகர் பயங்கர கடுப்பாகி அந்த படத்தை இயக்கிய இயக்குநருக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

சினிமானாலும் ஒரு லாஜிக் வேணாமா...பீஸ்ட் படத்தை கலாய்த்த விமானப்படை அதிகாரிகள்

English summary

Popular actor warns director after his movie gets trolled after its OTT release. He gave some advice to the young director for his next with big hero.