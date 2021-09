கடனில் தத்தளிக்கும் நடிகர்.. மீண்டும் அந்த ஒல்லி நடிகையிடம் உதவி கேட்டிருக்காராம்!

சென்னை: கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நடித்துக் கொண்டிருந்த அந்த மூன்று எழுத்து நடிகருக்கு ஹீரோ வாய்ப்பு கிடைத்த நிலையில், வரிசையாக படங்களும் குவிந்தன.

ஆனால், தவறான சேர்க்கைகள் காரணமாக ஹிட் கொடுத்து வந்த அந்த மூன்றெழுத்து நடிகர் எந்திரிக்க முடியாத அளவுக்கு கடனில் சிக்கித் தவித்து வருகிறார்.

கமல் முதல் விஜய் வரை...கோலிவுட்டின் மறக்க முடியாத ஆசிரியர்கள்

ரியாலிட்டி ஷோ மூலம் பிரபலமான அந்த ஒல்லி நடிகையுடன் மீண்டும் ஒரு முறை இணைந்து நடித்தால் இந்த பிரச்சனையில் இருந்து மீண்டு விட முடியும் என நினைத்து அந்த நடிகையுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு இருக்கிறாராம்.

English summary

Popular Actor is in talks with the reality show fame actress, thinking that he can clear his huge debts if he co-stars with her once again.