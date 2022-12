உச்சகட்ட பயத்தில் இருக்கிறாரா மாஸ் நடிகர்.. முதல் நாளே வசூலை பார்த்தால் தான் உண்டு போல.. என்ன ஆச்சு?

சென்னை: இந்த ஆண்டு வெளியான படம் மாஸ் நடிகரின் இமேஜை டோட்டலாக காலி செய்த நிலையில், அடுத்த ஆண்டு ரிலீஸாக உள்ள அந்த படம் என்ன ஆகப் போகிறதோ என்கிற பயம் நடிகருக்கு ஏகத்துக்கும் அதிகரித்துள்ளதாம்.

அடிக்கடி ரசிகர்களை கூப்பிட்டு விருந்து வைப்பதும், எப்படியாவது படத்தை ஓட வைத்து விடுங்க என்கிற முடிவுக்கு வந்து ரகசிய கூட்டங்களையும் நடத்தி வருகிறாராம்.

படத்தின் மீது நம்பிக்கை இருந்தால், ஆட்டோமேடிக்காக அதிக தியேட்டர்கள் கிடைத்து விடப் போகுது. ஆனால், ஏன் இந்த பதற்றம் என விசாரித்தால் ஏகப்பட்ட கதைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வெளியாகி வருகிறது.

ஜெயிலர் படத்தில் ரஜினியின் கேரக்டர் இதுதானா...? இன்று மாலை காத்திருக்கும் மாஸ் அப்டேட்!

English summary

Popular actor worry about his next movie results and Box office clash talks goes like a wild fire in cinema industry. He also upset with the output of the movie talks also went out in closed circles.