தோழிக்கு துரோகம்.. தொழிலதிபருடன் மோகம்.. பப்ளி நடிகை பண்ண மோசமான காரியம்.. கடுப்பான பிரபலம்!

சென்னை: கோலிவுட்டின் பப்ளி நடிகை என கொண்டாடப்பட்டு வந்த நடிகை தனது உயிர்த் தோழிக்கே துரோகம் செய்து விட்டதாக சினிமா பிரபலம் ஒருவர் உண்மையை போட்டு உடைத்திருக்கிறார்.

ஏற்கனவே அந்த விரல் நடிகருடன் காதல் வலையில் விழுந்து கிடந்த அந்த பப்ளி ஹீரோயின் அவரை சில காரணங்களுக்காக நம்பர் நடிகை கழட்டி விட்டதை போலவே கழட்டி விட்டு கம்பி நீட்டினார்.

ஆனாலும், நடிகை உதவி என்று கேட்டதும் ஓடோடி அவர் உதவி செய்திருந்தார். இந்நிலையில், அந்த நடிகைக்கு ஒரு வழியாக திருமணம் ஆகப் போவதாக அறிவிப்புகள் வெளியான நிலையில், ஏகப்பட்ட ரகசியங்களும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வெளியாகி வருகின்றன.

English summary

Popular actress cheated her close friend and grabed her husband for this reason shocks K Town very much after a celebrity leaked the details of the actress upcoming marriage.