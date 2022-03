வருங்கால கணவருக்காக வேறலெவலில் வேலை செய்த நம்பர் நடிகை.. அந்த படம் எப்படி கிடைத்தது தெரியுமா?

சென்னை: டாப் நடிகரை வருங்கால கணவர் இயக்க காரணமே நம்பர் நடிகை தான் என பரபரப்பாக பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

அந்த அன்பான இயக்குநர் டாப் நடிகரை இயக்கப் போவதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு சமீபத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியது.

பெரிய நடிகர்களை இயக்க முடியவில்லையே என புலம்பி வந்த அவருக்காக அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததே நடிகை தான் என கூறுகின்றனர்.

English summary

Popular actress gives a surprise gift to her lovable director and she done a back ground works for his next movie project with a Top actor.