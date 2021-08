ஏன் டாப் நடிகர்கள் என்னை ஓரங்கட்டுறாங்கன்னே தெரியல.. புலம்பித் தவிக்கும் மில்க் பியூட்டி!

சென்னை: மில்க் பியூட்டி நடிகையை தொடர்ந்து முன்னணி நடிகர்கள் ஓரங்கட்டி வருவதால் மிகவும் மனவேதனை அடைந்திருக்கிறாராம்.

ஏகப்பட்ட படங்களில் நன்றாக நடித்தும், பெரிய பெரிய கதாபாத்திரங்களை இத்தனை ஆண்டுகளாக சினிமாவில் செய்து வந்தாலும், பெரிய நடிகர்கள் தன்னை புக் செய்ய ஏன் தான் தயங்குகின்றனர் என்றே தெரியவில்லை என புலம்பி உள்ளாராம்.

அப்படி ஒருவேளை பெரிய நடிகர்களின் படங்களில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டால், அதில் இயக்குநர்களின் பங்கு தான் அதிகம் இருப்பதாகவும் ஹீரோக்கள் தன்னை வேண்டாம் என ஏன் தான் சொல்கின்றனர் என தெரியாமல் அந்த பிரபல நடிகை புலம்பி வருகிறாராம்.

English summary

Popular actress got upset over no chance from top hero movies. And her interest for acting as a second heroine also not accepted by a top hero recently.