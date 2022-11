தனிப்பட்ட பகையை.. இண்டஸ்ட்ரி பகையா மாத்திட்டான்.. முன்னாள் காதலரை திட்டித் தீர்த்த கிரிஞ்ச் நடிகை!

பெங்களூரு: சிரிக்க சொன்னாக்கூட ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணும் அந்த நடிகையை ரசிகர்கள் கிரிஞ்ச் நடிகை என்றே கிண்டல் செய்து வருகின்றனர்.

எப்படி ட்ரோல் செய்தாலும் இப்போதைக்கு அந்த நடிகை தான் ஆல் இந்தியா அளவில் அனைத்து டாப் நடிகர்களுடன் ஜோடி போட்டு நடித்து வருகிறார்.

திடீரென ஒரு இண்டஸ்ட்ரியே நடிகைக்கு எதிராக கிளம்ப எல்லாத்துக்கும் காரணம் தனது முன்னாள் காதலன் தான் என திட்டித் தீர்த்து இருக்கிறாராம் அந்த நடிகை.

எழுந்து நிற்க கூட முடியல.. வெளியே தெரிஞ்சா மொத்தமா போயிடும்.. சீக்ரெட்டாக சிகிச்சை எடுக்கும் நடிகை!

English summary

Popular actress outburst after knowing about Industry ban rumours and she thrashed her ex lover who was behind this controversy.