உங்க அக்கறைக்கு ரொம்ப நன்றி.. ஆனால், இனிமே சேர வேண்டாம்.. எக்ஸ் கணவருக்கு நோஸ் கட் கொடுத்த நடிகை!

சென்னை: உடல் நலக்குறைவால் கடந்த சில மாதங்களாகவே நடிகை வாடி வரும் தகவல் முன்னதாகவே தெரிந்தும் கூட எட்டிப் பார்க்காத எக்ஸ், மீடியாவுக்கு விஷயம் தெரிந்ததும் விசாரித்தது நடிகையை மனதளவில் ரொம்பவே பாதித்து விட்டது என்கின்றனர்.

ஏற்கனவே உருகி உருகி காதலித்த கணவர் தனது லட்சியத்திற்கு தடையாக இருந்த நிலையில் தான் அந்த பிரிவே ஏற்பட்டது என்கிற மனவேதனையில் இருந்து மீளாத நிலையில், அடுத்த அதிர்ச்சியாக இந்த சம்பம் அரங்கேறி இருக்கிறது.

என்கூடவே வந்துடு நான் பார்த்துக்கிறேன் என வெறும் வாய் வார்த்தையாகவே எக்ஸ் சொன்னதை புரிந்து கொண்ட நடிகை போதும்டா சாமி, ஆளவிடு என அதிரடியாக சொல்லி விட்டதாக பரபரப்பு தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

English summary

Popular actress says No to her Ex Husband reunion idea talks leaked in closed circles. Talented actress suffers from a rare disease recently and longing for a real affection and care.