எல்லாரும் ஏமாத்திட்டாங்க.. யாருமே கஷ்டப்படுற நேரத்தில கை கொடுக்கல.. புலம்பும் பிரபல நடிகை!

சென்னை: ஸ்லிம்மாக இருக்கும் போது பட வாய்ப்புகள் லைன் கட்டி குவிந்து வந்த நிலையில், தற்போது உடல் எடை அதிகமானதால் அந்த நடிகையை யாருமே தங்கள் படங்களில் ஒப்பந்தம் செய்ய மறுத்து வருவது நடிகையை ரொம்பவே அப்செட் ஆக்கி உள்ளது.

தென்னிந்தியாவிலேயே முன்னணி நடிகையாக கெத்துக் காட்டி வந்த அந்த பிரபல நடிகைக்கு தற்போது ஒரு படத்தில் கூட நடிக்க வாய்ப்பு வருவதில்லையாம்.

ஹீரோயின் சென்ட்ரிக் படங்களை தேர்வு செய்து நடித்தும் அந்த படங்களும் சொதப்பிய நிலையில், நடிகையை நெருங்கிய நண்பர்களே ஓரங்கட்டி விட்டது பெரும் மனவேதனையில் ஆழ்த்தி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Popular actress weight gain moves her into a field out heroine. She is in deep trouble to get new movies for her survive in industry.