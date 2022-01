அசிங்கப்படுத்திய பிரகாச நடிகருடன் ஒருவழியா அந்த இயக்குநர் சமாதானம் ஆகிட்டாராம்.. அதற்குத்தானா?

சென்னை; உங்க ஸ்க்ரிப்ட் பிடிக்கவில்லை என ஸ்பீடு இயக்குநரை பிரகாச நடிகர் அசிங்கப்படுத்திய நிலையில், அந்த இயக்குநர் கடுப்பாகி பெரும் சவாலே விட்டு இருந்தார்.

இந்நிலையில், சமாதான பேச்சுவார்த்தைகள் மூலமாக பிரகாச நடிகருடன் சமாதானம் ஆகிவிட்டதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

இந்த திடீர் சமாதான முடிவுக்கு என்ன காரணம் என்கிற தகவலும் கூடவே வெளியாகி இருப்பது கோடம்பாக்கத்தையே ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

Popular Director and actor’s tug of war came to an end after actor’s relative production house plans to do a movie with that director buzz circulates in cinema circle.