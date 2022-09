தப்பு பண்ணலைன்னா அப்புறம் ஏன் பயப்படணும்.. மறைமுகமாக நடிகையை சீண்டிய பிரபலம்

சென்னை: இளம் நடிகருடன் சீரியல் நடிகை ஒருவர் லிவிங் டுகெதர் வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருவதாக அந்த நெகட்டிவ் பப்ளிசிட்டி பிரபலம் பேசியது தீயாய் பரவியது.

நடிகரும் நடிகையும் ரகசிய குடித்தனம் நடத்தி வருகின்றனர் என அந்த பிரபலம் அவதூறு கருத்துக்களை அடுக்கி இருந்தார்.

இந்நிலையில், மறைமுகமாக அந்த பிரபலத்துக்கு அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்பது போல நடிகை அளித்த பதில் சினிமா பிரபலம் ஒருவரை ரொம்பவே அப்செட் ஆக்கி உள்ளதாம்.

அட நம்ம டிக்கிலோனா நடிகையும் கேன்ஸ்க்கு போயிருக்காங்களா? சொல்லவே இல்லை.. வேறலெவல் ஹாட்னஸ்!

English summary

Popular Director attacks Serial actress indirectly for her living together relationship rumour which reveals recently from a negative talker in social media. Actress indirectly slaming the person and explains to her fans about the issue.