நண்பன் பணத்தை ஏப்பம் விட்ட ஜாலி இயக்குநர்.. போன் பண்ணாலும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாராம்!

சென்னை: நண்பர்களை வைத்துக் கொண்டு படு ஜாலியாக படம் பண்ணி வந்த அந்த பிரபல இயக்குநர் நண்பர் ஒருவரின் பணத்தையே ஏமாற்றி விட்டதாக பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

ஜாலி இயக்குநர் இயக்கத்தில் வெளியாகும் படங்கள் எல்லாமே மினிமம் கியாரண்டி ஹிட் அடித்து வரும் நிலையில், அவருடன் இணைந்து புதிய படம் ஒன்றை பண்ணலாம் என அந்த நண்பர் நடிகர் முடிவு செய்துள்ளாராம்.

அதற்காக அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து அட்வான்ஸும் கொடுத்திருக்கிறார்.

English summary

Popular Director cheated his own friend buzz shocks Industry. His friend and renowned actor plans for a new film with him and lend some advance to the director, but that director forgot about it makes that actor very upset.