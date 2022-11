நாக்குல இன்னும் ஏழரை போகல.. பிரபல இயக்குநரையே டென்ஷன் ஆக்கிய காமெடி நடிகர்.. என்ன ஆச்சு தெரியுமா?

சென்னை: வாழ்க்கையில் ஏழரை வந்ததால் சில ஆண்டுகள் நடிக்கவே முடியாமல் போன அந்த பிரபல காமெடி நடிகரின் நாக்குல இன்னும் ஏழரை போகல என கோடம்பாக்கத்தில் பெரும் பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

முன்பை போல டைமிங் காமெடி எல்லாம் வரவில்லை என்றாலும், அவருக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் இருக்கும் கிரேஸ் வைத்து மீண்டும் ஓட்டலாம் என நம்பிய இயக்குநரையே கடைசியில் ரொம்ப டென்ஷன் ஆக்கி விட்டாராம் அந்த காமெடி நடிகர்.

காமெடி நடிகர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பண்ண அந்த செயல் இயக்குநரை பயங்கர கடுப்பில் ஆழ்த்த அப்படியொரு முடிவையே அவர் எடுத்து விட்டார் என பரபரப்பான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Popular Director gets angry on famous comedian bad behaviour in shooting spot and the director deletes a comedy portion after the comedy actor didn't obey the advice of the Director talks trending in Kollywood.